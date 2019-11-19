الرئيس السيسي: ألمانيا شريك استراتيجي موثوق على الأوساط المتعددة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يدرك التأثير الإيجابي في دول الجوار، والطبيعة المترابطة التي باتت تتسم بها العلاقات الدولية، ما يفسر حرصنا على التحاور ويشكل بما يرسخ مفهوم النهوض بدولنا الأفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة والتأثير المتبادل.

وأوضح السيسي في كلمته خلال انطلاق أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن العالم يعيش حالة من التوترات الدولية وتنامي مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، وندرك أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من تلك السلبيات مع الأخذ في الاعتبار التحديات الناشئة الأمر الذي يستلزم قيام دول المجتمع الدولي لمساندة أفريقيا

وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك جنبا إلى جنب مع إدارة سياسة ورؤية واضحة المعالم بالمنتج الإقليمي بما يؤهلها في أن تصبح أحد المحرك العالمي كونها واحدة من أسرع المناطق نوما وارتفاع ذلك في النمو التجاري الدولي والاستثمار المباشر والمنفعة المتبادلة بين القارات الأخرى.

وتابع: يعد الجانب الألماني شريكا استراتيجيا موثوقا على الأوساط المتعددة، وهناك العديد من التجارب الناجحة لتكون حافزا لقيام المزيد من البحث تضيف للتاريخ الطويل بين القارتين الأوروبية والأفريقية، وتمثل ما نأمل فيه بأن تقضي مجريات مجتمعاتنا من خلال إجراءات توفر التمويل وتحفز الشركات بشكل عملي، ولعل المبادرات تعد بمثابة تطور مهم لتحقيق الغايات المشتركة.

وشارك الرئيس السيسي في لقاء مع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما شارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.​