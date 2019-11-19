وزير التعليم العالي: البحث العلمي الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات

كتبت- داليا شبل:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الاثنين اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، في بداية الاجتماع أكد عبدالغفار على أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية.

وشدد عبد الغفار على أهمية تفعيل دور المجالس النوعية المتخصصة، وتقييم عملها بصفة دورية، موضحا ضرورة الحصول على مخرجات بحثية قابلة للتطبيق للمساهمة في خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أهمية توافق أبحاث ودراسات المجالس النوعية المتخصصة مع الاحتياجات الفعلية للدولة، مؤكدا أهمية وضع خطة حول كيفية تنفيذ بعض الملفات المطروحة من قبل الدولة في بعض القطاعات التي يمكن أن تساهم فيها المجالس النوعية المتخصصة للمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصري.

وخلال فعاليات الاجتماع استعرض رئيس أكاديمية البحث العلمي تقريرا نصف سنوي حول أنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تناول فيه الأنشطة التي دعمتها ونظمتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية منها: عيد العلم، برنامج القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، رالي القاهرة الثاني للسيارات الكهربية محلية الصنع، افتتاح وتشغيل المعمل المصري الصيني المشترك للبحوث والتطوير والإنتاج التجريبي للخلايا الشمسية، وعقود التسويق، والبرامج والمنح والتعاقدات الجديدة للمشروعات، والتعاون الدولي، ومخرجات تحالف الفضاء المصري، وغيرها من الأنشطة والإنجازات.

وشهد المجلس عرضا حول برنامج "طبق براءتك"، وبرنامج "رفع كفاءة كليات العلوم الحكومية"، وبرنامج "دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية".​