وزيرة الثقافة تشارك فى منتدى وزراء الثقافة بالمؤتمر العام لليونسكو

كتب- محمد عاطف:

تشارك وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في فعاليات منتدى وزراء الثقافة، الذي يأتي فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمنعقدة حالياً بمقرها الدائم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزراء ثقافة وممثلوا 120 دولة وكذلك السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدي منظمة اليونسكو.

وقالت عبد الدايم - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن جلسات المنتدى تناقش موضوع الثقافة في الساحات العامة الذي يعد محركا للتحول الإجتماعي والحضاري، وكذلك الثقافة والتراث، والطاقة المتجددة للحوار والسلام، والثقافة في قلب التعليم، الذي يعد بعداً أساسياً للتنمية البشرية والابتكار إلى جانب الإستثمار في الثقافة والإبداع من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مشاركة مصر في المنتدي تعكس التقدير الدولي لها وتعكس ثقلها وريادتها الحضارية، مؤكدة أن القوى الناعمة نجحت في فتح آفاق للتواصل مع مختلف الدول، وأن منظومة الإبداع العالمية تعمل على تأسيس شراكة فكرية ومعرفية تسعى لدعم وتوطيد العلاقات والروابط بين الشعوب.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الثقافة لقاءات مع عدد من نظرائها والشخصيات المشاركة في المنتدى منهم استلياني ميندوتي وزيرة الثقافة في اليونان، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات.​