تحقق السيادة المصرية.. 10 مزايا لبوابة العمرة بعد تشغيلها

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة وغرفة الشركات، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية اضغط هنا، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات للمواطنين.

ومن المقرر، انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية غدا الأربعاء، إلى الأراضي المقدسة

ويستعرض مصراوي بحسب باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة 10 مزايا للبوابة، كالتالي:

- أنشأت بوابة العمرة المصرية الإلكترونية بهدف تحقيق السيادة المصرية.

ـ البوابة خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة.

- البوابة اضغط هنا، تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

- تشمل البوابة كل المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة بشكل إلكتروني مميكن.

- تضم كل شركات السياحة الحاصلة على ترخيص وتحت إشراف ورقابة وزارة السياحة.

- بوابة العمرة المصرية تمنع دخول الوسطاء والشركات التي لا تملك ترخيصًا.

- تمنح المواطن الحق في اختيار الشركة التي سيسافر من خلالها لأداء العمرة بعد تسجيل بياناته لتكون متاحة بشكل كامل أمام الجهات الرقابية.

- تمكن المعتمر من التواصل مع الجهات المسؤولة لحل أي مشكلة يقابلها في أثناء رحلة العمرة.

- المرحلة الثانية من بوابة العمرة ستسمح للمواطنين باختيار برامج العمرة بين الفرص التنافسية المختلفة لشركات السياحة.

- البوابة تحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة وتقدیم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها وذلك عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.

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