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مؤسسة "جالوب": مصر الثامنة عالميًا في مؤشر الأمن والأمان لعام 2019

09:44 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
مؤسسة "جالوب": مصر الثامنة عالميًا في مؤشر الأمن والأمان لعام 2019

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القاهرة- (مصراوي):

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريرًا أعدته مؤسسة "جالوب"، وأظهر تقدم مصر في مؤشر الأمن والأمان، حيث حصلت على المركز الثامن عالميًا والثاني عربيًا، بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ(16) عالميًا في عام 2018.

وتصدر المؤشر دولة سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانًا، بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميًا، والأولى عربيًا بـ93 نقطة.

ويعتمد المؤشر على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانًا.

واعتمدت مؤسسة جالوب في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم.

مصطفى مدبولي مؤشر الأمن والأمان مؤسسة جالوب سنغافورة

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