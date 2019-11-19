اليوم.. "إعلام الأزهر" تنظم ندوة حول حروب الجيل الخامس

(مصراوي):

تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، ندوة علمية اليوم الثلاثاء، بعنوان "حروب الجيل الخامس؛ السوشيال ميديا وتهديدات الهوية الوطنية".

ويقدم الندوة الكاتب الصحفي محمد الطوخي، رئيس قسم بجريدة الجمهورية، ويشارك فيها اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية سابقًا لأمن المعلومات، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وتأتي تلك الندوة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، بتنمية الوعي الطلابي بمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.