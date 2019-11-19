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اليوم.. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش إجراءات حماية الشواطئ

03:32 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
اليوم.. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش إجراءات حماية الشواطئ

مجلس النواب

(مصراوي):

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعة محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة، بمركز طوخ محافظة القليوبية، في تنفيذ الأعمال المسندة إليها منذ عام 2015، وعدم اتخاذ وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية أية إجراءات تجاه هذه الشركة، بالرغم من احتياج المواطنين بالمركز إلى توفير 150 ألف متر من المياه النقية يوميًا كحد أدنى للوفاء باحتياجاتهم المعيشية.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا عصر الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ وذلك في إطار التزام الدولة الدستوري الوارد بالمادة رقم 45 والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع بها.

مجلس النواب حماية الشواطئ محمد عطية الفيومي قرية العبادلة

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