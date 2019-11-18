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    "أبوستيت": الزراعة العضوية تعظم الإنتاجية وتحافظ على صحة المواطن

    11:47 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    "أبوستيت": الزراعة العضوية تعظم الإنتاجية وتحافظ على صحة المواطن

    الدكتور عزالدين أبوستيت

    كتب - محمود مصطفى:

    أكد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية ٢٠٣٠ والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

    وقال أبوستيت - في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بجامعة الأزهر بالقاهرة، بمرور ٢٠ عاما على إنشاء القسم الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، والتي عقدت بنادي أعضاء هيئة تدريس بالأزهر بمدينة نصر، ظهر الاثنين، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.

    وأضاف أن مجال الزراعة يتطور بشكل سريع، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة حاليا .. مشيرا إلى أن الزراعة هي أساس الصناعة والغذاء والدواء، وكذلك لها دور كبير في المناطق الريفية، فتسهم في تقليل الهجرة من الريف للمدن.

    وبالنسبة للأراضي الزراعية، أوضح وزير الزراعة أن هناك لجانا متخصصة تقوم بتسعير تلك الأراضي وتقدم كافة التسهيلات في السداد للمواطنين.

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