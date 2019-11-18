وزارة الهجرة تؤكد على تعاون مؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، مازن فهمي، على التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق ما يخدم المصريين بالخارج ودراسة مقترحاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج مع ممثلي الوزارات المصرية المشاركة في (المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج)؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من (مؤتمر الكيانات) في يوليو المقبل.

من جانبه، أوضح مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج أن الاجتماع يأتي ليؤكد على أن المصريين بالخارج شركاء في صناعة القرار، وأن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تؤكد حرصها الدائم على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن (المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج)، والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، التي شاركت في المؤتمر الأول، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج.

وأكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، كلّ فيما يخصه، وعقد اجتماع شهري للوقوف على ما تمّ تحقيقه من نتائج وتنفيذ باقي التوصيات، إلى أن تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

من جهته، أوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن حصر الجامعات المعترف بها عالمياً ليس سهلاً، ولكن بالإمكان وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية في الدول التي يقصدها المصريون بشكل كبير، ووضع ضوابط واضحة، بجانب التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، لافتاً الى أن هناك مساعي لتوضيح الجامعات التي تخضع للمعادلة في الوقت الحالي، ووضع ما يتناسب مع القواعد المصرية.

في ذات السياق، أوضح ممثل مصلحة الجوازات المصرية أن هناك متابعات وتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إصدار الجوازات سواء في مصر أو في البعثات، وفق الضوابط، والعمل على إصدار الجوازات دون تأخير.

في غضون ذلك، تطرق ممثل مصلحة الجمارك إلى التيسيرات والإعفاءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج، مؤكداً أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بها، لإطلاع المصريين بالخارج عليها، والاستفادة منها الفترة المقبلة.

وعن جهود الثقافة، أوضح ممثل وزارة الثقافة أن هناك مقترحات للتعاون مع وزارة الهجرة لتفعيل الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج، ومنها : ترجمة كتب مع المركز القومي للترجمة، وإتاحة مشاركة المصريين بالخارج في جهود الترجمة، وإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمشاركة بالمعهد العالي للموسيقى، وعقد ورش للموهوبين من أبناء الجيلين الثاني والثالث.

وفي ملف التعليم، أوضحت ممثلة وزارة التربية والتعليم أن هناك رؤية لاستقبال أبناء المصريين بالخارج بالمدارس المصرية، بعد ورود العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج في هذا الشأن، موضحة أن التنسيق جارٍ مع وزارة الهجرة لتلقي شكاوى المصريين بالخارج والعمل على حلها.

من جهته، أوضح ممثل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك تنسيقا مع وزارة الهجرة لإطلاق دوري "كأس الجاليات" بين أبناء الجاليات، بمشاركة فرق من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن، وتعميق التواصل بينهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الفعاليات.

ومن جانبه، أوضح مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج أنه سيتم مناقشة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات، وكيفية استفادة المصريين بالخارج من القانون.

وأوضح ممثل وزارة السياحة أن هناك الكثير من العروض التي يتم توفيرها على مدار العام، مضيفًا أن هذه العروض سيتم نشرها للمصريين بالخارج، والتعريف بها عبر المنصات المختلفة؛ لجذب المصريين بالخارج والترويج للسياحة المصرية في الدول التي يقيمون بها، بجانب مناقشة تفاصيل العروض التي تقدمها "مصر للطيران"، على مدار العام ليستفيد منها المصريون بالخارج.

وأضاف ممثل وزارة التعليم العالي أن هناك خططا واضحة لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول التي تجذب المصريين بالخارج ويتمركزون فيها، فضلًا عن إيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.