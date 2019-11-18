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    حسن مدني رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم.. وأبو العلا حبيب للبرنامج العام

    11:05 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    حسن مدني رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم.. وأبو العلا حبيب للبرنامج العام

    حسين زين

    كتب- مصطفى علي:

    أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بنقل حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام ليتولى رئاسة شبكة القرآن الكريم رسمياً خلال الفترة القادمة.

    كما شملت القرارات اختيار أبوالعلا حبيب، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية ليتولى رئاسة شبكة البرنامج العام خلفًا لمدني ضمن حركة تغييرات طلبها رئيس الإذاعة محمد نوار من رئيس الهيئة حسين زين.

    حسين زين إذاعة القرآن الكريم أبو العلا حسن مدني

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