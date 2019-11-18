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    قرار جديد بمد خدمة رئيسة الهندسية الإذاعية بـ"الوطنية للإعلام"

    11:03 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    قرار جديد بمد خدمة رئيسة الهندسية الإذاعية بـ"الوطنية للإعلام"

    ميرفت حسن

    كتب- مصطفى علي:

    أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بالتجديد لميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في منصبها لمدة شهرين.

    وكانت المهندسة ميرفت قد وصلت لسن التقاعد القانوني "المعاش" إلا أن زين تحدث إليها، مطالبًا باستمرارها في منصبها لتسيير العمل بالقطاع وأصدر قرارا بالمد لها شهرين.

    تجدر الإشارة إلى أن ميرفت حسن شهدت فترة توليها قطاع الهندسة الإذاعية العمل على تطوير الاستديوهات وصيانتها، وكذلك الانتهاء من مشروع البث الرقمي الأرضي وإطلاق محطة تايم سبورتس.

    ميرفت حسن حسين زين سن التقاعد القانوني المعاش الوطنية للإعلام

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