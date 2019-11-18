الأزهر ينعي شقيق رئيس دولة الإمارات

كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر في بيان الاثنين، بخالص العزاء إلى للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".