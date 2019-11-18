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    السيسي: تابعت بسعادة بالغة اتفاق تطبيع العلاقات الثنائية بين كينيا والصومال

    10:16 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    السيسي: تابعت بسعادة بالغة اتفاق تطبيع العلاقات الثنائية بين كينيا والصومال

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبـ يوسف عفيفي:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

    وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، الاثنين، استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين.
    السيسي.

    السيسي كينيا الصومال تويتر

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