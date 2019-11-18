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    وكيل الأزهر: البشرية بحاجة لقيمة التسامح في الإسلام

    10:06 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    وكيل الأزهر: البشرية بحاجة لقيمة التسامح في الإسلام

    الشيخ صالح عباس

    القاهرة- (أ ش أ):

    قال فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن قيمة التسامح التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها في جميع أنحاء العالم؛ لا يحتاج إليها المسلمين فقط بل البشرية كلها، مشيرًا إلى أن الإنسانية أحوج ما تكون اليوم إلى مثل هؤلاء الدعاة لتصحيح الأفكار المغلوطة ورفع مستوى الوعى لدى الناس.

    وأكد وكيل الأزهر - خلال لقائه اليوم بأئمة وعلماء "كردستان –العراق"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقد بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - أن الأزهر الشريف يهدف من خلال تلك الدورات إلى صقل مهارات المتدربين وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي.

    من جانبه، أعرب رئيس الوفد الكردستاني الدكتور عبد الله الويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كردستان، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده المثمرة في نشر علوم الإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل، ونشر قيم التسامح في العالم.

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    صالح عباس الأزهر الشريف عبد الله الويسي

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