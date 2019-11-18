البيئة تشارك غدًا في المؤتمر السنوي الثاني لمستقبل التنقل الكهربائي

القاهرة- (أ ش أ):

تشارك وزارة البيئة غداً الثلاثاء في المؤتمر السنوي الثاني: مستقبل التنقل الكهربائي في إطار التخطيط العمراني في مصر الذي تنظمه مؤسسة (فريدريش إيبرت الألمانية) بالتعاون مع (مركز البيئة للتنمية للإقليم العربي وأوروبا) بالشراكة مع وزارة البيئة لمدة يومين.

ويشارك في المؤتمر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعدد من قيادات الجهات المعنية.