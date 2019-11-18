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    بالصور.. جمهور الهند يشيد بالحرف التقليدية بمعرض "الجانجا"

    08:31 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية بمعرض الحرف التقليدية بحرفتي قشرة الخشب والحلي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "مصر على ضفاف الجانجا"، الذى تنظمه لأول مرة وزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع السفارة المصرية بمدينتي نيودلهي ومومباي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

    وكانت د. هبة المراسي، سفيرة مصر بالهند، قد افتتحت الدورة الأولى من مهرجان "مصر على ضفاف الجانجا"، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الهندي، مُمثلاً عن الحكومة الهندية، ورئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، ومدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهندية.

    معرض الجانجا الحرف التقليدية الهند صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة

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