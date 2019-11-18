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مشاركة ببرنامج "the voice" تؤدي فقرات غنائية بجامعة الأزهر

07:18 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
مشاركة ببرنامج "the voice" تؤدي فقرات غنائية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أدت ميريتيا عماد أحد المشاركات في الموسم الثاني من برنامج "the voice" بعد الفقرات الغنائية، بمنتدى "سواعد الوطن"، الذي أقيم ظهر الاثنين، بفرع جامعة الأزهر بمدينة نصر.

وقدمت ميريتيا نفسها " بأنها كانت ضمن أعضاء فريق الفنان كاظم الساهر، في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "the voice".

وأدت ميريتيا بعض الفقرات منها" فيها حاجة حلوة، وبلدي للمطربة أنغام، وبرضاك، واهو دا اللي صار، وأغنية الشهيد للمطربة شيرين"، وسط تفاعل العديد من طلاب جامعة الأزهر، ووفود من 22 جامعة مصرية.

وقدم الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، درع الجامعة للمطربة ميريتيا عماد، بعد أن أدت بعض الفقرات الغنائية.

جامعة الأزهر برنامج the voice الفقرات الغنائية منتدى سواعد الوطن

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