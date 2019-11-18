بالصور.. جولة وزيرة السياحة البلغارية بالأهرامات ومجمع الأديان

كتب ـ يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة المصرية، الإثنين، زيارة سياحية لـ" نيكولينا انجلكوفا" وزيرة السياحة البلغارية والوفد المرافق لها من دولة بلغاريا بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال زيارة الحالية والتي تستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، بدأت الزيارة بجولة داخل الهرم الأكبر خوفو، ومنطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول، وحرصت الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول.

وأعقب ذلك تنظيم جولة أخرى للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها فى مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زارت المعبد اليهوديي وكنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة، كما قامت مساء أمس بزيارة المتحف المصري بالتحرير.

من جانبها، أعربت الوزيرة البلغارية، عن انبهارها بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، وإعجابها بالأهرامات الثلاثة التي تعد من عجائب الدنيا القديمة، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط ولفريق عمل وزارة السياحة على تنظيم هذه الزيارة الرائعة وحفاوة الاستقبال.

وأشارت انجلكوفا، إلى أن هذه هي زيارتها الأولى لمصر، مؤكدة أنها لن تكون الزيارة الأخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخرى للاستمتاع بآثار مصر والتعرف أكثر على حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.

وأشارت إلى أهمية اللقاءات والمناقشات المثمرة التي تمت خلال زيارتها لمصر والتي من شأنها المساهمة في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وخاصة لما تمثله هذه الصناعة الحيوية من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت صباح أمس لقاء موسعا مع نيكولينا أنجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية فى مايو الماضي للتعاون في مجال السياحة.

وحرص الجانب البلغاري على معرفة تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته وزارة السياحة المصرية في نوفمبر الماضي، كما حرصوا على معرفة تفاصيل المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية التي أعلنت عنها الوزارة في سبتمبر الماضي.

وخلال اللقاء الموسع هنأت الوزيرة البلغارية وزارة السياحة المصرية، على التطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري والذي انعكس على ايرادات السياحة والإشادات الدولية بالقطاع، كما أشادت بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة المصرية والقطاع الخاص.

وشارك في حضور اللقاء من الجانب المصري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعلي غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالإضافة إلى 6 من كبرى شركات السياحة المصرية التي تعمل في السوق البلغارية.

كما شارك في الحضور من الجانب البلغاري السفير البلغاري لدى مصر، وجالينا استويانوفا عمدة بلدة كازانلاك، وعدد من نواب البرلمان البلغاري والمستشار التجاري في السفارة البلغارية بالقاهرة، ووفد من القطاع الخاص البلغاري.