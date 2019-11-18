  • عاجل:المنتخب يعاني ويفلت بتعادل سلبي أمام جزر القمر بتصفيات أفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    جمارك برج العرب تحبط محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة

    04:31 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    جمارك برج العرب تحبط محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة

    المضبوطات

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولتي تهريب كمية من الأدوية وعدد من الأقراص المخدرة.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من جدة، وبتفتيش حقائبه تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية.

    وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 78 قرص "كونترمال" المخدر، و4 علب بخاخ إسبراي لنفس المخدر.

    وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

    1

    أقراص مخدرة تهريب أدوية جمارك مطار برج العرب جدة

    الخبر التالى:

    "زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لحل أزمة الري بالبحيرة
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان