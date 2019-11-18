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    السيسي يلتقي وفد الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية

    04:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    السيسي يلتقي وفد الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمد سامي:

    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

    كان الرئيس السيسي، استقبل صباح اليوم بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد سعى مصر لتطوير نشاطها فى مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك فى ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعى المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

    السيسي برلين الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية محمد العصار عبد المنعم التراس

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