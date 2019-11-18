  • عاجل:المنتخب يعاني ويفلت بتعادل سلبي أمام جزر القمر بتصفيات أفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    القاهرة توقع بروتوكولا مع فوري لتحصيل خدماتها إلكترونيًا غدًا

    03:21 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    القاهرة توقع بروتوكولا مع فوري لتحصيل خدماتها إلكترونيًا غدًا

    شركة فوري

    كتب- محمد نصار:

    توقع محافظة القاهرة، غدًا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة فوري لتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

    ومن المقرر أن يشهد التوقيع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسيضمن البروتوكول تحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها المحافظة من إيجارات ورسوم مخالفات ورسوم تراخيص وغيرها بشكل إلكتروني.

    شركة فوري محافظة القاهرة خالد عبدالعال

    الخبر التالى:

    "طاقة النواب" توافق على تعديل اتفاقية "كيوتو" بشأن تغير المناخ
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان