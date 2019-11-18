"شعراوي" يستعرض جهود المحافظات لمواجهة الأمطار

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمجابهة أزمة السيول وسقوط الأمطار خلال الفترة الماضية.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بتاريخ 2019/9/17 بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، لافتًا إلى أنه تم أيضًا في 2019/9/22 إصدار كتاب دوري آخر المحافطات بشأن تأكيد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، بالإضافة إلى فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الموقف والتنسيق ورفع استعداد أطقم مواجهة السيول.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته بالبرلمان، اليوم الاثنين، أنه وجه المحافظات بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعي حتي لا تتكرر ظاهرة الصعق الكهربائي أثناء هطول الأمطار.

وأشار الوزير، إلى التنسيق الذي تم بين مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان مرور من الوزارة من قطاعات إدارة الأزمات والتخطيط لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة السيول والأمطار حيث تم المرور على محافظات الإسكندرية وقنا ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية وسوهاج والغربية والمنيا والدقهلية، وجاري خلال الفترة المقبلة استكمال المرور على باقي المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، في التقرير الذي عرضه أمام الجلسة، على أنه تم إلغاء الأجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد والعاملين على المعدات مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة.

كما عرض شعراوي، التنسيق الذي تم بين الوزارة ووزارت الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والري والموارد المائية بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين ومهمات معسكرات الإيواء والمرور عليها والتأكد من صلاحيتها والتأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف.

وتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي وتواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، فضلًا عن القيام بحملات توعية للمواطنين لمجابهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة وتأجيل الدراسة في عدد من المحافطات حرصًا على سلامة وأمن الطلاب بالمدارس بمحافظات الغربية والإسكندرية وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار الوزير، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تواصلت مع المحافظات واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية لغلق الطرق الرئيسية والشوارع والميادين التي تعرضت للأمطار أو السيول وتحديد الطرق والمحاور البديلة، كما تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات والمناورة بالمعدات من محافظات الجوار التي لم تتعرض للأمطار.