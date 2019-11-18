رئيس الوزراء: تذليل المعوقات أمام المستثمرين للنهوض بقطاع الدواء

كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة لديها استعداد تام لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تُسهم في زيادة صادرات الدواء وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا الشأن بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة أنحاء العالم ولا سيما الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء وسُبل التغلب عليها وتذليلها وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندس عمرو نصار وزيرالتجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور تامر محمد عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزيّ والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وقال مدبولي: "إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل وتحليل العينات وآلية تسعير المستحضرات والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج واشتراطات التصنيع فضلاً عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار في التسجيل إضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية كما تم إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية..موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2020.

وأعرب مدبولي عن ترحيبه بأية مقترحات للعمل على دعم زيادة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية موحدة لتشجيع التصدير.

وقالت وزيرة الصحة: نحرص على دعم صناعة الدواء ونقوم بعقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة الدواء، وهو ما أثمر عن عدم وقوع أية أزمة في سوق الدواء الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هناك عدة قرارات مهمة صدرت للعمل على سرعة تسجيل الدواء، وكذا اعتماد آليات مختلفة للتسعير، كما صدرت قرارات أخرى من شأنها دعم هذه الصناعة.

بدوره، قال وزير قطاع الأعمال : "إننا نعمل حالياً على توفير آلية للتصدير عبر إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير لنكون قادرين على الوصول للدول المستهدفة".