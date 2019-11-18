السيسي يهنىء سلطنة عمان بالعيد الوطني

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.