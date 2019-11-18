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    رئيسا جامعتي الأزهر المنوفية يبحثان آفاق التعاون المشترك

    02:56 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    رئيسا جامعتي الأزهر المنوفية يبحثان آفاق التعاون المشترك

    جانب من الزيارة

    كتب- محمود مصطفى:

    زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الاثنين، يرافقه الدكتور طارق سلمان والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائبي الدراسات العليا والوجه البحري، جامعة المنوفية، لبحث آفاق التعاون المشترك.

    واستقبل وفد الأزهر لدى وصوله، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة.

    وقال المحرصاوي، بحسب بيان، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الأزهر والجامعات المصرية لدعم جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم الجامعي في مصر.

    من جانبه أشاد رئيس جامعة المنوفية بالأزهر الشريف جامعا وجامعة، وبجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية تهدف لنشر قيم التسامح والتعاون من أجل خدمة الإنسانية.​

    محمد المحرصاوي جامعة الأزهر طارق سلمان جامعة المنوفية

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