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    النواب لم يقرأوه.. رئيس النواب يهاجم قانون الذوق العام

    02:34 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    النواب لم يقرأوه.. رئيس النواب يهاجم قانون الذوق العام

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

    شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".

    وقال عبدالعال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.

    وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمر سيء.

    من جانبه اعترض النائب محمد أبوحامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع قانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.

    وأوضح أبوحامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

    فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.

    علي عبدالعال مجلس النواب قانون الذوق العام غادة عجمي

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