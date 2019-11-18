شعراوي: حملات مفاجئة على الأحياء والمدن لمتابعة شكاوى النواب

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعتمد في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج على آليات إشراك المواطنين بالمحافظتين في مراحل التخطيط واختيار المشروعات ومراحل ومتابعة التنفيذ.

وقال شعراوي، خلال اجتما لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تم إعداد خطط متوسطة الأجل لكل مركز ولكل محافظة بمنهجية تشاركية من أسفل بالقرى والمدن لأعلى بالمحافظة والوزارات المعنية، من خلال التشاور مع المواطنين على مستوى المراكز والمدن والقرى وتمكين المجالس التنفيذية للمراكز من إعداد خطة المركز بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأكد الوزير، أن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء هو الذراع الرئيسية للوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة وتقييم أداء العاملين بالمحليات ومعاونة المحافظات في تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القطاع يقوم بحملات مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، بالإضافة إلى حملات مخططة بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة عدة محاور من بينها التعديات ومُخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.

وقال الوزير،إنه قام خلال الفترة الماضية بنقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من مناصبهم التنفيذية بعد التقرير التي عرضها قطاع التفتيش، لافتًا إلى أن القطاع مر على 205 وحدة محلية في 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لـ35 مدينة وحي.

وأضاف شعراوي، أنه تم فحص 1271 شكوى أثناء الزيارات أو عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني والـwhatsApp، كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية 21 وحدة محلية شاملًا ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم 6 وحدة محلية بالإضافة إلى 6 أحياء داخلية، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية 8 وحدات محلية مركز ومدينة بالإضافة إلى 4 أحياء.

وقال الوزير شعراوي، إنه تم تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظات المنيا وبني سويف ودمياط والإسكندرية، حيث تم في المنيا التفتيش على 10 وحدات محلية شاملًا ديوان عام المحافظة و 8 مراكز ومدن شاملًا ديوان عام محافظة بني سويف، و6 مراكز ومدن بالإضافة إلى 4 مدن وديوان عام المحافظة.

وأكد الوزير، أن القطاع نفذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية شاملًا 9 أحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة برج العرب، وتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية شاملًا 13 مركزًا ومدينة بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة و2 حي و4 مدن.

كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة سوهاج شاملًا جميع الوحدات المحلية، 11 مركزًا ومدينة بالإضافة إلى 3 أحياء وديوان عام المحافظة، مؤكدًا إحالة كل من تقاعس وقام بالمُخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها والتي تؤثر على الصالح العام إلى النيابة والشئون القانونية كل فيما يخصه حيث تم إحالة 134 قيادة محلية وموظف للتحقيق.

وشدد الوزير، على أن قطاع التفتيش بالوزارة سيتم دعمه وتطوير أداءه خلال الفترة المقبلة وزيادة المهام التي سيقوم بمتابعتها بالتنسيق مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم نواب لجنة الإدارة المحلية.

وأشار شعراوي، إلى أنه يتلقى شكاوى من النواب ويتابعها مع قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وقام خلال الفترة الأخيرة بالنزول إلى بعض الأحياء لمتابعتها بنفسه وكان أخرها من النائب محمد فؤاد بحي العمرانية بالجيزة، وأخرى من أحد نواب دائرة شبين القناطر وتم إعطاء مهلة 15 يومًا لرئيس مجلس المدينة لتحسين الخدمات وتلافي الشكاوى الواردة للوزارة.