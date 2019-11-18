نهاية الشهر.. مصادر حكومية تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

كتب- محمد سامي:

قالت مصارد مطلعة إن الأجهزة الرقابية انتهت من مراجعة ملفات الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التعديل الوزاري من المنتظر أن يشمل من 8 إلى 10 حقائب خدمية واقتصادية، كما سيطال التعديل عددًا من المحافظين، وفق تقارير الأداء التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفاعلهم مع الشارع ومدى قدرتهم على تعظيم موارد المحافظة، من خلال التطبيق الفعلي لقانوني التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد.

وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي هو الذي سيحدد موعد إجراء التعديل، لكن من المرجح أن يكون بعد عودته من ألمانيا أو بحد أقصى نهاية الشهر الحالي.

كان آخر تعديل وزاري قد أجري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مارس الماضي، عقب استقالة الدكتور هشام عرفات من منصب وزير النقل وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.