الطفولة والأمومة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال

كتب- مصطفى علي:

قال ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة وللأمومة، إن مصر من أوائل الدول التي تحركت اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال سن للقانون رقم 12 لسنة 1996، موضحا أن خط نجدة الطفل "16000" يعمل على مدار 24 ساعة على التدخلات الوقائية لمنع وقوع حدث معين أو التعامل مع المشكلة التي تقع على الطفل،كما يتعاون الخط مع النيابة العامة ووزارة العدل والصحة وكافة الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.

ولفت خلال كلمته باحتفال الأعلى للإعلام ومنظمة اليونيسيف بمناسبة مرور 30 عاما على اتفاقية الطفل، اليوم، أن إنشاء مجلس الأمومة والطفولة عام 1996 يأتي مواكبا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بهدف اعلاء حقوق الطفل المصري.

وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا العنف الموجهة للأطفال وقام بمبادرة تعليم الفتيات بناء على دراسة أجريت عام 1997 حول أسباب تسرب الفتيات من التعليم، وتبين أن المدارس تبعد كثيرا عن القري، وبالتالي طبقا للتقاليد تمنع الفتيات من التعليم تم تدشين المبادرة التي تضمنت مدارس الفصل الواحد داخل القرى لسد الفجوة النوعية في التعليم بين الاولاد والفتيات.

وتابع قائلا: "المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تنسيقية وطنية تخطيطية وليس مجلس تنفيذي فهو يخطط لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات التجريبية التي تيلم للوزارات المعنية لتنفيذها".

وأوضح مسلم أن هناك بعض المحافظات بها أعداد كبيرة من الأطفال العاملين وفقا لإحصائية قام بها المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاخصاء، وتبين أن المنيا اكثر المحافظات التي يعمل بها الأطفال مما شجع على سن قانون يجرم عمل الأطفال قبل سن 15 عاما.​