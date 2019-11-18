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    عصام فرج: الإخوان حاولوا خفض سن الطفولة إلى 14 عامًا لإتاحة الزواج من الأطفال

    12:16 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    عصام فرج: الإخوان حاولوا خفض سن الطفولة إلى 14 عامًا لإتاحة الزواج من الأطفال

    احتفال المجلس بمرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق ا

    كتب مصطفى علي:

    قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وثيقة حقوق الطفل التي أطلقتها اليونسيف قبل 30 عامًا، تستهدف الاهتمام بتعليم وصحة وحق الطفل، الذي يكون أولى بالرعاية التعليمية والصحية دائمًا؛ لتأهيله كمواطن صالح في المجتمع، مؤكدًا أن الوثيقة تضمن حقوق الطفل داخل الأسرة المصرية؛ فالطفل هو الضحية الأولى لحالات الطلاق والخلع وغير ذلك.

    وأضاف خلال احتفال المجلس بمرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، أن المجلس وقع بروتوكول يساعد من الدرجة الأولى على التواصل بين وسائل الإعلام والجمهور لطرح أفكاره لديها، فيما يتعلق بحقوق الطفل في المجتمع.

    وتابع: نقاط هذه الوثيقة تتعلق بالشباب والأطفال، وهم الشعب في المستقبل؛ فهي تحديد سن الطفولة؛ والإخوان حاولوا خفضه لـ14 سنة، حتى يتيح الزواج من الأطفال وهذه كانت جريمة، وتكاتفنا لنوأد هذه الفكرة، ويجب أن يظل سن الطفولة 18 عاما".​

    عصام فرج المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليونسيف حقوق الطفل

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