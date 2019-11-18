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    حيلة لضبط المخالفين.. حماية المستهلك يعلن عقوبات الغش في عروض البلاك فرايداي

    11:09 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    حيلة لضبط المخالفين.. حماية المستهلك يعلن عقوبات الغش في عروض البلاك فرايداي

    اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استدعى كل الشركات، التي أعلنت عن عروض "البلاك فرايداي"، وتم عمل محضر إجراءات بالتزامهم بالضوابط القانونية، المنظمة لتلك العروض.

    وأضاف في تصريحات صحفية: "الجهاز استحدث خدمة سيارات الضبطية القضائية، والمتواجدة في الأسواق والمناطق التجارية، لضبط أي ممارسات سلبية ضد المستهلك".

    وأوضح: الجهاز أقر عقوبة تصل لـ2 مليون جنيه حال وجود عروض وهمية خاصة بـ"البلاك فرايداي".

    وتابع: "هنشتري من خلال بعض أفراد الجهاز غير المعروفين، وهنعرف مين المخالف".​

    راضي عبدالمعطي جهاز حماية المستهلك عقوبات الغش البلاك فرايداي

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