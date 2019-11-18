رئيس القاهرة لإنتاج الكهرباء يتفقد "برج أوسيم".. ويؤكد: لا شبهات جنائية

كتب- محمد صلاح:

قام، منذ قليل، المهندس طارق عبدالحميد، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بزيارة تفقدية لمحطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء التي شهدت أمس سقوط أجزاء من برج قديم متهالك جهد 220 كيلوفولت غير مستخدم داخل المحطة، أثناء قيام عمال تابعين لأحد المقاولين بفك أجزاء البرج الذي يبلغ ارتفاعه 80 مترًا، وقدم رئيس الشركة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح "عبدالحميد"، في تصريح خاص لمصراوي أن سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة التي توجد بها محطة غرب القاهرة للإنتاج، حدث أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم، وسقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول.

وأكد أن الحادث ليس به أي شبهات جنائية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يكون سوء تقدير للموقف أو خطأ بشريًا، لأن مثل هذه العمليات تحتاج لعمالة متخصصة في عمليات فك وتركيب الأبراج ذات الارتفاعات الشاهقة.

وحصل مصراوي على صور خاصة للبرج الجديد الذي انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تركيبه وتشغيله خلفا للبرج الذي شهد الواقعة، حيث يبعد عن البرج القديم ما يقرب من 10 أمتار، وجرى ربطه بالشبكة القومية للكهرباء يوم 14 من نوفمبر الحالي.​