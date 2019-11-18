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    توقيع اتفاقية بين شركتي مصر للطيران للصيانة وإيرباص

    11:05 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    توقيع اتفاقية بين شركتي مصر للطيران للصيانة وإيرباص

    جانب من توقيع الاتفاقية

    كتب- طه عبيد:

    وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة إيرباص المصنعة للطائرات اتفاقية تعاون تصبح بموجبها مصر للطيران مركز خدمة معتمد لطائرات إيرباص من طراز A220، في معرض دبي الدولي للطيران 2019.

    قال المهندس مصطفى إمام رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن التعاون الفني مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات واعتمادها للشركة للصيانة كمركز خدمة معتمد لطائراتها هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم مصر للطيران والذي يعد مثار إشادة من الشركات العالمية الكبرى.

    وأضاف، بحسب تصريحات صحفية، أن هذا التعاون يمنح الشركة فرصة أكبر لتعزيز تواجدها القوي في السوق العالمية واجتذاب العديد من عملاء إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.​

    توقيع اتفاقية مصر للطيران طائرات إيرباص معرض دبي الدولي للطيران

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