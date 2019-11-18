رئيس الجهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 24 قرارا لسحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تنفيذ 24 قرارا لسحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية لعدم ثبوت جدية الغرض من التخصيص بعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف الشربيني، في بيان اليوم، سبق وأن منح جهاز المدينة مُهلٍا عديدة لأصحاب قطع الأراضي ولم يستجيبوا، ولم يقوموا بتنفيذ الغرض من التخصيص، وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس يسرى محمد طاهر، وإدارة الأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير والمشرف على رئاسة الأحياء، بتنفيذ قرارات السحب لتلك الأراضي، مشيراً إلى أنه جار استكمال باقي تنفيذ قرارات سحب واسترداد قطع الأراضي، وكذا حصر كل قطع الأراضي الفضاء بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار المتابعة الدورية من جهاز المدينة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها، للتأكد من تنفيذ الغرض من التخصيص، محذرا من ارتكاب أية مخالفات بالمدينة.