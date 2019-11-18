اليوم.. السكة الحديد تبدأ اختبارات المتقدمين لمسابقة المهندسين الجدد

القاهرة- (مصراوي):

تبدأ هيئة سكة حديد مصر، اليوم الاثنين، اختبارات مسابقة المهندسين التي أعلنتها لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسًا، في تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدني - عمارة)، في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وطالبت هيئة السكة الحديد، بحضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات، مع ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومي "سارية"، حيث أنه لن يسمح بالدخول بدونها، كما لن يسمح بالدخول بالموبايل، بجانب عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه في حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به.​