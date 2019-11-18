فيل من زيمبابوي وزراف من جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تفتح باب الاستيراد

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة بالتعاون مع الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، اتفقتا على استيراد "فيل" من دولة زيمبابوي من خلال التفاوض مع سفارتهم في القاهرة، مشيرًا إلى بدء مراجعة وتقييم عدد الحيوانات التي تحتاج إليها الحديقة.

وأضاف رجائي لـ"مصراوي"، أنه تم الاتفاق مع أحد الحدائق في جنوب أفريقيا، لاستيراد "زرافتين" وحمارين وحشيين (ذكر وأنثى)، لافتًا إلى أن الحديقة الجنوب أفريقية ستستورد في المقابل، 3 أفراس نهر وقردًا حبشيًا.

وأشار رجائي، إلى أن التعاقد النهائي على "الفيل" لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، قائلًا إن الوزارة تسعى لتوفير كافة الحيوانات المطلوبة؛ طبقًا للشروط الدولية لصحة الحيوان.

يشار إلى أن حديقة الحيوان في الجيزة، فقدت الفيلة "نعيمة" الشهر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تخلو حديقة الحيوان من الفيلة وتضم زرافة واحدة.