​الأرصاد: في هذا التوقيت يمكنكم ارتداء الملابس الشتوية (صور)

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القاهرة- (مصراوي):

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن بإمكان المواطنين ارتداء الملابس الشتوية بشكل كامل، بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك موجة أمطار ستتعرض لها البلاد قريبًا، موضحًا أنها لن تكون قبل 6 أيام إلى أسبوع، كاشفًا عن تكوّن مجموعة كبيرة من السحب الكثيفة في قارة أوروبا قد تأتي إلى البلاد.

يأتي هذا بينهما أعلنت هيئة الأرصاد، توقعاتها لحالة الجو، اليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقًا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيانا درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

القاهرة 17 27

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 27

الإسكندرية 18 27

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 22 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 17 26

شرم الشيخ 22 27

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 15 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 27

قنا 16 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29