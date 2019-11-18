"الري" تعلق على انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن المقترح المصري المتعلق بـقواعد ملء "سد النهضة" مرتبط بهدرولوجية النيل الأزرق، خاصة فيما يتعلق بفترات الجفاف، وتأثيراتها السلبية على مصر.

وأضاف السباعي لـ"مصراوي"، أن تشغيل السدود يجب أن يتوافق مع القواعد الدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها باع كبير في العمل الثنائي مع الجانب السوداني فيما يتعلق بالسدود، قائلاً: "وهو ما نتطلع لحدوثه أيضًا مع الجانب الإثيوبي".

وأضاف: "مصر تسعى لاتفاق شامل وعادل يضمن عم تأثر حصتها المائية، ويحقق التنمية للجانب الإثيوبي".

ومن المُقرر عقد 3 اجتماعات فنية أخرى حول السد، تفعيلًا لما تم التوافق عليه خلال المُباحثات التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.​