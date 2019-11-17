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​​"النواب" يوافق على 8 اتفاقيات للبحث عن البترول

11:38 م الأحد 17 نوفمبر 2019
​​"النواب" يوافق على 8 اتفاقيات للبحث عن البترول

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في" للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ميرلون الفيوم" للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن" في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.

وشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن" في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، ومنطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" للبحث عن البترول في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول وشركة "باسيفيك أويل ليمتد" وشركة "زد إن بي في إل تي دي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.​

علي عبدالعال البترول الهيئة المصرية العامة للبترول شركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في

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