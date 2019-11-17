إنشاء وحدة تحول رقمي في وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا رقم 222 لسنة 2019م بإنشاء وحدة التحول الرقمي بالوزارة الأوقاف برئاسة اللواء عمرو شكري رئيس قطاع الوزير.

وأوضحت الوزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أن الوحدة تضم المهندسة راندا صلاح نائبًا لرئيس الوحدة، وعضوية ريهام محمد عبدالحميد، مهندس اتصالات، والسيد رجب علي، مهندس اتصالات، وأحمد بدر الديب، مهندس اتصالات، وكريم محمد سمير، أخصائي نظم معلومات، وماهر عبدالرحيم القنائي، أخصائي نظم معلومات، ومحمد حسين علي موسى، أخصائي نظم معلومات، ومصطفى محمد عبدالعال، أخصائي نظم معلومات.

وأشارت إلى أن الوحدة تهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها.​