"الكتاب العرب" يهنئ مراد السوداني لانتخابه أمينا لاتحاد الكتاب الفلسطينين

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبدالهادي، اليوم الأحد، الشاعر الفلسطيني مراد السوداني؛ بمناسبة انتخابه أمينًا عام للاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين، متمنيًا له ولمن حازوا ثقة الجمعية العمومية المزيد من النجاح والتوفيق.

وقال عبدالهادي إن الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين سيظل وحدة واحدة بكل أطيافه ومشاربه.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مؤتمرها الرابع في رام الله، وانتخب فيه مجلس إداري مكون من 65 كاتبًا في الوطن الفلسطيني، وفي عددٍ من فروع الشتات، على أن تستكمل انتخابات الفروع وصولًا إلى المؤتمر العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في الوطن والشتات تأكيدًا لوحدة الثقافة الفلسطينية، علمًا بأن اللجان المختلفة سيتم توزيعها على أعضاء الأمانة العامة في اجتماع الأمانة العامة في الضفة الغربية وغزة من خلال عقد لقاء عبر "الفيديو كونفرنس"، نظرًا لمنع الاحتلال الإسرائيلي أعضاء الاتحاد المنتخبين في غزة من القدوم إلى رام الله.​