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محافظ الجيزة يعزي أسر المتوفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

09:15 م الأحد 17 نوفمبر 2019
محافظ الجيزة يعزي أسر المتوفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الجيزة- (أ ش أ):

قدم محافظ الجيزة أحمد راشد، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، اليوم الأحد، التعازي لأسر المتوفين، إثر انهيار برج كهرباء بشركة سقيل بمركز ومدينة أوسيم.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتلقيهم العلاج اللازم حتى تمام الشفاء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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محافظ الجيزة كهرباء أوسيم انهيار برج كهرباء أحمد راشد

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