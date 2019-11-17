محافظ الجيزة يعزي أسر المتوفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

الجيزة- (أ ش أ):

قدم محافظ الجيزة أحمد راشد، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، اليوم الأحد، التعازي لأسر المتوفين، إثر انهيار برج كهرباء بشركة سقيل بمركز ومدينة أوسيم.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتلقيهم العلاج اللازم حتى تمام الشفاء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.