رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير سوق العتبة التاريخي

القاهرة- (مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، الذي سبق وأن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطويره وإعادة تأهيله، عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي.

كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضاري للسوق والمنطقة المحيطة، باعتباره أول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، وتبلغ مساحته 5200 م2، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير سوق العتبة، وما يتعلق بالحصر الشامل لكافة الأنشطة والشاغلين لجميع المحال في السوق.

وكلّف مدبولي، باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق، بالبدء في بناء سوق بديل عليها، لتسكين شاغلي المحلات بسوق العتبة القديم، تمهيدًا للانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديم بأكمله وعودته لرونقه وشكله التاريخي مع الحفاظ على واجهاته التاريخية وطرازه المعماري الفريد، ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية بوجه عام.