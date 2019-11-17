وزيرة السياحة: نسعى لتنويع الأسواق المستهدفة

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نظيرتها البلغارية نيكولينا إنجلكوفا، التي تزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين.

شارك الحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وأعضاء مجالس الغرف السياحية.

وأعلنت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم القطاع، موضحة أن قطاع السياحة في مصر وبلغاريا يعد عاملًا اقتصاديًا مهمًا لكلا البلدين.

وأشادت الوزيرة، بدور وزارة الخارجية المصرية في دعم الحراك السياحي لمصر، موضحة أن مصر تسعى لتنوع الأسواق المستهدف منها السياحة والتعاون مع بلغاريا.

وتزور مصر الوزيرة البلغارية على رأس وفد رفيع المستوى من القطاع الخاص السياحي في بلغاريا، لبحث خطوات تنشيط السياحة بين البلدين، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت في شهر مايو الماضي، للتعاون بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها، بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية واسعة النطاق التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.