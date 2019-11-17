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    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن حكم المحكمة العسكرية في قضية الواحات

    07:04 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن حكم المحكمة العسكرية في قضية الواحات

    حادث طريق الواحات

    القاهرة- (مصراوي):

    نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك"، فيديو عن حكم المحكمة العسكرية، الصادر اليوم الأحد، في قضية الواحات.

    وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميًا بقضية الواحات البحرية في جلسة اليوم الأحد، 19 نوفمبر، بالآتي:

    أولا: معاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدعو/ عبدالرحيم محمد المسماري "ليبى الجنسية" حضوريا بالإعدام شنقاً.

    ثانياً: وحضوريا بمعاقبة عدد "22" متهمًا بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

    ثالثاً: وغيابيا بمعاقبة عدد "10" متهمين بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

    رابعاً: وحضوريا ببراءة عدد "20" متهمًا.

    حيث إن المتهمين ارتكبوا الآتي: -

    1- التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة لبيبا.

    2- استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

    3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017.

    4- شرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية.

    5- خطفوا واحتجزوا نقيب شرطة مدنية/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة.

    6- سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.

    المحكمة العسكرية الحايس حادث الواحات عبدالرحيم محمد المسماري

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