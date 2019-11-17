بالصور- وزير الآثار يشارك في الاحتفال بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس



كتب- محمد عاطف:

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في الاحتفالية التي تنظمها هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح القناة "1869-2019" للملاحة البحرية، في منطقة المارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.



حضر الاحتفالية السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، ورئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديلسيبس، وأحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والدكتور نيفين نزار معاون وزير الآثار لشؤون العرض المتحفي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وخلال الاحتفالية استمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة، ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلمًا تسجيليًا يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.

كما أهدى رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى وزير الآثار، تخليدًا وتذكارًا لهذه المناسبة.



ثم توجه بعدها العناني ورئيس هيئة قناة السويس، إلى المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية، لتفقد مستجدات أعمال مشروع ترميم المبنى الأثري، وإعادة توظيفه إلى متحف يسرد تاريخ قناة السويس، حيث بدأت الأعمال به أبريل الماضي وتم إنجاز حوالي 65% من إجمالي المشروع ومن المقرر افتتاحه منتصف عام 2020.

وعلى هامش الزيارة تفقد العناني متحف الإسماعيلية، حيث جلس مع العاملين به، واستمع إلى مشكلاتهم، ووجه بتحديث نظام الإضاءة بشكل فوري وإعداد مقايسة بتركيب التكييفات المطلوبة.