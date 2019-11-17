رئيس "زراعة البرلمان" يطالب بعرض نتائج إنشاء المزارع المشتركة في أفريقيا على المستثمرين

كتب- أحمد علي:

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بإعداد تقرير يبرز نتائج تجارب مشروعاتها في إنشاء المزارع المشتركة، وصياغة تلك النتائج في شكل نصائح، ليستفيد منها المستثمرين المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والمخصص لعرض آخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا، فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.

وقال الحصري: "لدينا مستثمرين فاقوا التوقعات، وإذا أتيح لهم معلومات عن الاستثمار في أفريقيا، بشأن ظروف التربة والمياه وغيرها، سيكون هناك نتائج جيدة".

كما طالب الحصري، بإشراك باقي الوزارت المعنية، في مشروعات المزارع المشتركة في أفريقيا، والتي من شأنها سد العجز في الفجوة الاقتصادية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

وأعلن وزير الزراعة، خلال كلمته بالاجتماع، خطة الوزارة للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هناك موازنة رصدت بقيمة 35 مليون جنيه سنويًا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول أفريقية، بنظام حق الانتفاع.

وأضاف أبو ستيت، أن أغلب الدول الأفريقية ترحب بوجود مستثمرين مصريين، ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء الأفارقة في مصر، والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض خريطة الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الأرض في زامبيا، خصبة جدًا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد 25 مترًا فقط تحت الأرض، مضيفًا أن قيمة حق الانتقاع للفدان بها 800 دولار للفدان الواحد سنويًا، ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن وجود شراكات بين الجانب المصري والأفريقي، من شأنه تسهيل إجراءات إنشاء تلك المزارع.

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