لتنمية المهارات السياسية للطلاب.. افتتاح منتدى "سواعد الوطن" بجامعة الأزهر غدًا

كتب- محمود مصطفى:

تفتتح جامعة الأزهر، صباح غد الاثنين، النسخة الثانية من منتدى رابطة "أزهري من أجل مصر"، تحت شعار سواعد الوطن، ويستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، إن المنتدى يأتي برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية في الجامعة.

وأضاف عامر، أن المنتدى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعي لديهم بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب في صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلى حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبيرعن وجهات النظر، وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدار فعاليات المنتدى.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر حريصة على مشاركة الجامعات المصرية لتنمية روح التعاون بين الطلاب، وغرس قيم العمل الجماعي ودعم أواصر التواصل بين الطلاب.

ومن ناحيته، قال أحمد الطيب المنسق العام لرابطة "أزهري من أجل مصر"، إنه بعد نجاح المنتدى الأول الذي أقيم العام الماضي، استعدت الرابطة لإطلاق المنتدى هذا العام، من خلال صياغة رؤية واضحة لطلاب الجامعات المصرية من داخل جامعة الأزهر، عبر برنامج يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية عبر مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب.

وأوضح أن أهم ما ينفرد به المنتدى هذا العام، بجانب اللقاءات والندوات التثقيفية ونماذج المحاكاة، هو الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع.

وقال عبدالله سليم منسق عام الرابطة، إن المنتدى يحمل عدة محاور أهمها السلام والتمنية والإبداع، باستضافة أكثر من 22 جامعة مصرية.

وأضاف أنه يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات.

وأشار المنسق العام لرابطة "أزهري من أجل مصر"، أن المنتدى يشهد انعقاد العديد من الندوات التوعوية والجلسات الحوارية، من أهمها:

1- ندوة "التصدي للشائعات" والتي تهتهم بقضية بناء الوعي وتنميته لدى الشباب من خلال وسائل الإعلام والأنشطة الثقافية.

2- ندوة "بناء الوطن"

3- ندوة " استراتيجيات 2030" لعرض رؤية مصر 2030 كمحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لتربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر.

4- ندوة "تصحيح المفاهيم"

ولفت الطيب إلى أن المنتدى يشمل زيارات لبعض الأماكن المهمة منها الهيئة العربية للتصنيع ومجمع الأديان والعاصمة الإدارية ومجلس النواب.

وشدد المنسق العام لرابطة "أزهري من أجل مصر"، على أن المنتدى يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات وتمكينهم فكريًا، وتحقيق ثراء في الوعي الجمعي لدى طلاب جامعات مصر من خلال التعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم فيما يتعلق بمحاور المؤتمر وتبني الأفكار الواقعية التنموية التي تخدم الوطن.

يذكر أن رابطة "أزهري من أجل مصر" هي منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب، لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام، يقدّمها إلى العالم أجمع.​