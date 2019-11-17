"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية لمدن وقرى مطروح

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، قافلة توعوية إلى مدن وقرى محافظة مطروح، تستمر فعاليتها لمدة أسبوع، ضمن حرص الأزهر الشريف على دعم الترابط المجتمعي، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والتي لها طبيعة خاصة، نظرًا لما تمثله من أهمية كبرى في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به في كل وقت.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن انتشار وعاظ الأزهر الشريف في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، يستهدف إحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي بين الناس.

وأوصى عياد أعضاء القافلة قبل انطلاقها، بأهمية معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشاكلهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.

وأكد ضرورة بيان سماحة ويسر الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن الغلو والتشدد من خلال المواقف العلمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أهمية الوطن، والحفاظ على أراضيه، والتضحية في سبيله، والعمل على رفعة شأنه في جميع المجالات، وبث الأمل في نفوس الناس.