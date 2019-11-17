برلماني: يجب معاملة شهداء الشرطة كما لو أنهم أحياء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب شكري الجندي، إن نعمة الأمن التي يقوم عليها جهاز الشرطة والقوات المسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر، وكان لزاما علينا كأعضاء أن نبين لهؤلاء تقديرنا، وأننا نعرف المجهود الذي تبذله الداخلية، بهدف إحلال الاستقرار في مصر، وأنه لن يكون هناك نهضة بدون الأمن.

جاء ذلك خلال تعليقه على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ليضيف: طلبي من رئيس المجلس والأعضاء، هو الموافقة، مع الوضع في الاعتبار أن شهداء الجهاز من أجل الوطن، يجب أن يتلقوا ترقيات عادية أسوة بالزملاء الأحياء، أي أن من توفى أثناء الخدمة يظل على قيد العمل لحين خروجه على المعاش.

وتابع: هناك 61 نائبًا تقدموا باستقالاتهم لكي يدخلوا البرلمان، وليس معنى ذلك أنهم يقدموا خدمات أقل مما كانوا يبذلوه في جهاز الشرطة، ويجب حساب الـ 5 سنوات هنا في المجلس، كمدة عمل كاملة في الجهاز الشرطي.